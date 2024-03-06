Головне управління розвідки Міністерства оборони України уточнило, що внаслідок українського удару по російському кораблю «Сергій Котов» були поранені щонайменше 27 російських військових, а сім осіб загинули.

«За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля «Сєрґєй Котов» зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними – 7 моряків», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зауважили, що ця інформація уточнюється.