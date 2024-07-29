Внаслідок атаки на російський аеродром «Оленья» в Мурманській області був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Цю інформацію підтвердив в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Це справді олімпійські досягнення Головного управління розвідки. Ми не коментуємо, що і куди, але Верховний головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати не важко. Що стосується факту ураження, то так, ми підтверджуємо факт інциденту ураження. Щось влучило кудись. І так, можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника», — сказав він.

Як повідомлялося, раніше з посиланням на джерела у розвідці стало відомо, що вночі та вранці 27 липня були атаковані три військові аеродроми в РФ, уражений нафтопереробний завод і пошкоджений надзвуковий бомбардувальник.

Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром “Дягілєво” в Рязанській області та військовий аеродром “Оленья” в Мурманській області.

Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому “Оленья” було попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

Аеродром “Оленья” розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.