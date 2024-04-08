Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів про роль розвідувальних даних під час планування та реалізації операцій наших Сил безпеки й оборони у Чорному морі, а також про значення здійснених успішних морських місій.

За його словами, після звільнення так званих «вишок Бойка» росіяни втратили можливості ведення розвідки у небі, на воді та на суходолі. Натомість нафтогазовидобувні платформи стала активно використовувати Україна.

«Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки і оборони, зокрема ГУР МО України, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, на тимчасово окупованому Криму», ― сказав Андрій Юсов.

Важливим етапом боротьби з Росією у Чорному морі стала також деокупація острова Зміїний.

«Після захоплення острова на деякий час здавалось, що його звільнення було б неможливим: настільки ворог наситив сам острів і особовим складом, і засобами вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетними комплексами, засобами, які загрожували українському узбережжю півдня і могли забезпечити подальші дії [Росії], зокрема — планування десантних операцій проти України. І не тільки України. Йдеться також і про безпеку Молдови», ― зазначив Андрій Юсов.

Усі ці плани Москви зникли після розгрому росіян на Зміїному. Юсов додає, всупереч тому, що російська пропаганда називає це «жестом доброї волі», проте насправді це — результат операції, кропіткої роботи, серйозного планування і героїчних вчинків українських оборонців, які звільнили острів Зміїний.