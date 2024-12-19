Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
У Нацполіції зазначали, що під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, у ході якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон.
Після виявлення відеозапису побиття Представниця Уповноваженого з прав дитини у Чернівецькій області Ірина Ісопенко оперативно виїхала до закладу освіти та медичної установи.
Під час візиту встановлено низку порушень:
- адміністрація не повідомила правоохоронців про інцидент;
- дитині не надали невідкладну медичну допомогу.
- батьків студента не було поінформовано про побиття;
- не забезпечено належного контролю за доступом сторонніх осіб до гуртожитку;
- відсутня фіксація порушень у документації закладу.
За фактом побиття родич постраждалого викликав поліцію, яка відкрила кримінальне провадження.
Після інциденту стан студента погіршився, і 15 грудня його госпіталізували. Лікарі діагностували внутрішньочерепну травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан потерпілого оцінюється як середньої важкості, і він отримує необхідне лікування.
Лубінець наголосив на обов’язку адміністрації забезпечувати безпечні умови навчання та проживання.
“Звертаю увагу, що керівництво закладу зобов’язане створювати безпечні умови навчання та виховання у закладі освіти! Невжиття своєчасних заходів для захисту прав дитини є грубим порушенням, що матиме відповідні наслідки. Таке поводження недопустиме! Взяв ситуацію на контроль та скерував відповідні листи до компетентних органів”, — йдеться у повідомленні.
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