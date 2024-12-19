Вранці, 14 грудня, у гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій стався інцидент із побиттям неповнолітнього студента. Двоє юнаків, які не є студентами закладу та не проживають у гуртожитку, завдали потерпілому тілесних ушкоджень.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У Нацполіції зазначали, що під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, у ході якого молодший із гостей почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон.

Після виявлення відеозапису побиття Представниця Уповноваженого з прав дитини у Чернівецькій області Ірина Ісопенко оперативно виїхала до закладу освіти та медичної установи.

Під час візиту встановлено низку порушень:

адміністрація не повідомила правоохоронців про інцидент;

дитині не надали невідкладну медичну допомогу.

батьків студента не було поінформовано про побиття;

не забезпечено належного контролю за доступом сторонніх осіб до гуртожитку;

відсутня фіксація порушень у документації закладу.

За фактом побиття родич постраждалого викликав поліцію, яка відкрила кримінальне провадження.

Після інциденту стан студента погіршився, і 15 грудня його госпіталізували. Лікарі діагностували внутрішньочерепну травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан потерпілого оцінюється як середньої важкості, і він отримує необхідне лікування.

Лубінець наголосив на обов’язку адміністрації забезпечувати безпечні умови навчання та проживання.