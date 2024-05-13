Через постійні російські повітряні удари місто Вовчанськ на Харківщині перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку.

Про це в етері Українського Радіо Харкова заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За три дні з початку російського наступу Вовчанськ “постраждав так, як не страждав з 2022 року”, сказав правоохоронець. Зокрема, для ударів по місту сили РФ використовують велику кількість керованих авіабомб.

“Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограм, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку”, – пояснив Тимошко.

Він уточнив, що метою російських військ є не лише українські військовослужбовці, а й поліція та рятувальники. Тому в евакуації мирних жителів беруть участь броньові машини, розповів поліцейський.

За його словами, росіяни застосовують тактику випаленої землі, коли спочатку відбувається артилерийський обстріл певної території, удари КАБами, а потім військові РФ заходять на цю територію.

“Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим”, – запевнив Тимошко.