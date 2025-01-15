У 2024 році український автопарк поповнився 51,7 тис. електромобілями (BEV), зокрема, лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де придбали 7314 таких авто. Більшість з них — вживані (91%).

Про це повідомили в “Укравтопромі”.

Столиця України, Київ, посідає друге місце із 6618 електромобілями, з яких 61% — вживані.

До п’ятірки регіонів з найбільшими показниками за кількістю електромобілів увійшли також:

Київська область — 3907 од. (70% вживані);

Дніпропетровщина — 874 од. (73% вживані);

Одещина — 3025 од (76% вживані).

Серед нових електромобілів найбільшим попитом користується Volkswagen ID.4.

Серед вживаних авто на перших позиціях Tesla Model Y, що залишається лідером у Києві, Київській області та Дніпропетровщині, а у Львівській та Одеській областях перевагу віддають Nissan Leaf.