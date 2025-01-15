Про це повідомили в “Укравтопромі”.
Столиця України, Київ, посідає друге місце із 6618 електромобілями, з яких 61% — вживані.
До п’ятірки регіонів з найбільшими показниками за кількістю електромобілів увійшли також:
- Київська область — 3907 од. (70% вживані);
- Дніпропетровщина — 874 од. (73% вживані);
- Одещина — 3025 од (76% вживані).
Серед нових електромобілів найбільшим попитом користується Volkswagen ID.4.
Серед вживаних авто на перших позиціях Tesla Model Y, що залишається лідером у Києві, Київській області та Дніпропетровщині, а у Львівській та Одеській областях перевагу віддають Nissan Leaf.
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