Про це повідомляє новинний російський Телеграм-канал 112.

«У Єкатеринбурзі горить завод “Уралмашзавод”. Площа пожежі вже сягнула 800 кв. метрів. Попередньо – спалахнув склад із лако-фарбовими матеріалами. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал Nexta публікує велику кількість відео та фото пожежі “на військовому підприємстві Уралмаш у Єкатеринбурзі”.

Уралмашзавод – велике машинобудівне підприємство в Єкатеринбурзі. Виробник обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, енергетики. У воєнних умовах може бути перепрофільоване також на випуск військової продукції.

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