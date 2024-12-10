Про це повідомляє український блогер та журналіст Денис Казанський.
“В окупованому Єнакієвому ударом “Хаймарсів” уражений склад боєприпасів окупантів. На відео з місця подій видно вторинні детонації, чутно, як рветься б/к”, – йдеться у повідомленні.
На кадрах, які оприлюднив журналіст, зафіксовано наслідки влучання, що спричинило значні вибухи. Окупаційна влада поки що не коментувала подію.
Місцева влада оголосила евакуацію мешканців вулиць, що знаходяться поруч із місцем влучання.
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