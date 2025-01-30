Європейські чиновники почали обговорювати можливість повернення до використання російського газу в Європейському Союзі. Деякі вважають, що це може допомогти знизити високі ціни на енергоносії в Європі, а також стати кроком до мирного врегулювання війни проти України.

Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що відновлення імпорту російського газу спонукало б Москву сісти за стіл переговорів, і могло б стати підставою для впровадження режиму припинення вогню.

За словами джерел, ідею підтримують, зокрема, деякі німецькі та угорські чиновники, а також представники інших європейських столиць, які розглядають це як спосіб знизити енергетичні витрати.

Проте таке обговорення викликало різку реакцію серед брюссельських чиновників та дипломатів із країн Східної Європи, зокрема тих, хто працював над скороченням імпорту російських енергоресурсів протягом останніх трьох років.

“Це божевілля. Якими дурними ми могли б бути, щоб навіть думати про це як про варіант?” — наголосив один із чиновників.

Окрім того, обговорення відновлення постачання газу розлютувало деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями. Вони побоюються, що відновлення транзиту російського газу може зробити їхні поставки неконкурентними.

Крім того, відновлення експорту російського газу до Європи значно збільшило б доходи Москви, яка до війни постачала близько 40% всього імпорту газу в ЄС через трубопроводи.