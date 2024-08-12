Свого листа Бретон виклав у X.
Пояснюючи звернення до Маска, єврокомісар зазначив, що “з великою аудиторією приходить більша відповідальність”.
Його попередження, ідеться в листі, мотивоване “ризиком збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС”, зокрема майбутнім інтерв’ю “з кандидатом у президенти США”, а також роллю X у підбурюванні заворушень у Великій Британії.
“Ми відстежуємо потенційні ризики в ЄС, пов’язані з поширенням контенту, який може підбурювати до насильства, ненависті та расизму у зв’язку з великими політичними або суспільними подіями в усьому світі”, – зазначив Бретон.
Він додав, що Єврокомісія буде пильно відстежувати будь-які порушення правил ЄС щодо видалення шкідливого контенту й готова вжити заходів, “якщо це буде виправдано для захисту громадян ЄС від серйозної шкоди”.
У ніч проти вівторка за Києвом Трамп, як очікується, дасть інтерв’ю Маску, що знаменує його повернення в X з моменту блокування у 2021 році.
Наразі соцмережу перевіряє Європейський Союз відповідно до свого Акта про цифрові послуги (DSA), який вимагає від великих онлайн-платформ контролювати контент, щоб захистити користувачів від шкоди.
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