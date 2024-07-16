У Європейській комісії заявили, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

Про це в інтерв’ю Суспільному сказала віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Юрова зазначила, що як юристка вона може стверджувати – Угорщину не можуть позбавити головування у Раді ЄС.

“Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана. Це те, що ми робимо зараз, і поступово готуємося до польського головування, яке починається після Нового року”, – сказала посадовиця.

Вона підкреслила, що, попри свої дії, Віктор Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.

“Угорське головування припадає на той час, коли Рада не буде ухвалювати жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду, зміни мандатів в інституціях”, – говорить Юрова.

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, має тривати 6 місяців, але, цей термін насправді не є твердо зафіксованим.