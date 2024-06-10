Про це у Брюсселі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
“Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову”, – сказала фон дер Ляєн.
Вона додала, що Європейська народна партія є “якорем стабільності, і виборці визнають наше лідерство протягом п’яти років”.
Крім того, за словами президентки Єврокомісії, світ навколо є нестабільним, і вона “ніколи не дозволить дестабілізувати суспільство та послабити Європу”.
“І саме тому я щодня борюся за сильну Європу. І ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи”, – резюмувала фон дер Ляєн.
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