Депутат Європарламенту від Данії Мортен Локкегор запропонував, щоб Гренландія вступила до Європейського Союзу, щоб захистити себе від можливих загроз з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

«Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки ви хочете бути незалежними, ви повинні бути членом альянсів. І, на мою думку, ЄС — це найкращий альянс, в який ви можете вступити», — заявив Локкегор.

За його словами, членство Гренландії в ЄС забезпечить їй захист як в економічному, так і в політичному плані.