Про це повідомляє Politico.
«Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки ви хочете бути незалежними, ви повинні бути членом альянсів. І, на мою думку, ЄС — це найкращий альянс, в який ви можете вступити», — заявив Локкегор.
За його словами, членство Гренландії в ЄС забезпечить їй захист як в економічному, так і в політичному плані.
- Для боротьби з Росією і Китаєм: Трамп розповів, для чого Америці потрібна Гренландія
- Гренландія готується до історичного розриву з Данією: прем’єр анонсував курс на незалежність
- Очільник МЗС Данії відкидає сценарій, за яким Гренландія стане частиною США