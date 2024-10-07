Про це Bloomberg повідомили джерела, знайомі з ходом дискусій.

За словами співрозмовників, дипломатичний підрозділ ЄС – Європейська служба зовнішніх справ – розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру. Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану, повідомили джерела. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все частіше виступає проти зусиль ЄС з надання допомоги Україні. Непримиренність Будапешту щодо фінансування України вже викликала дискусії серед дипломатів про те, як обійти це вето. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський фонд миру схвалив сім пакетів допомоги на загальну суму 3,5 мільярда євро, а також 2 мільярди євро на постачання боєприпасів.

Як повідомлялося, у червні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру для України, доки в Україні «не припиниться дискримінація угорських комерційних компаній». Також Будапешт вимагає від Києва дозволить російському «Лукойлу» транзит нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини.