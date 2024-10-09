Європейська Рада погодила надання Україні пакету макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро. Ця сума стане частиною кредиту від країн Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених російських активів.

Про це ідеться на сайті Євроради.

“Фінансова допомога має на меті надати негайну допомогу для задоволення нагальних фінансових потреб України, які зросли через посилення агресії Росії проти України”, – йдеться у пресрелізі.

Погашення макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance, MFA) та відповідних двосторонніх позик від партнерів G7 у рамках ініціативи “Надзвичайні позики для прискорення доходів для України” (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) буде забезпечене коштами майбутніх прибутків від заморожених активів Росії в ЄС.

Кредитний механізм буде надавати ці кошти – а також можливі суми, отримані у якості добровільних внесків від держав-членів ЄС і третіх країн або з інших джерел – у формі фінансової підтримки Україні. Це допоможе Україні обслуговувати та виплачувати позики.

Зазначається, що з метою швидкого ухвалення та забезпечення якнайшвидшого надходження макрофінансової допомоги в Україну, держави-члени ЄС домовилися у середу, що якщо Європейський парламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без внесення змін, Рада ЄС також ухвалить текст без змін.