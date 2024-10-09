Про це ідеться на сайті Євроради.
“Фінансова допомога має на меті надати негайну допомогу для задоволення нагальних фінансових потреб України, які зросли через посилення агресії Росії проти України”, – йдеться у пресрелізі.
Погашення макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance, MFA) та відповідних двосторонніх позик від партнерів G7 у рамках ініціативи “Надзвичайні позики для прискорення доходів для України” (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) буде забезпечене коштами майбутніх прибутків від заморожених активів Росії в ЄС.
Кредитний механізм буде надавати ці кошти – а також можливі суми, отримані у якості добровільних внесків від держав-членів ЄС і третіх країн або з інших джерел – у формі фінансової підтримки Україні. Це допоможе Україні обслуговувати та виплачувати позики.
Зазначається, що з метою швидкого ухвалення та забезпечення якнайшвидшого надходження макрофінансової допомоги в Україну, держави-члени ЄС домовилися у середу, що якщо Європейський парламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без внесення змін, Рада ЄС також ухвалить текст без змін.
“Мета полягає у тому, щоб зробити позику MFA доступною у 2024 році, з виплатою у 2025 році, із максимальним терміном погашення протягом 45 років”, – йдеться у пресрелізі.
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