Такі дані оприлюднив Євростат.
Зазначається, що станом на кінець липня країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість отримувачів статусу тимчасового захисту з України, були Німеччина (1,1 млн осіб, 26,9% від загальної кількості держав), Польща (976,2 тис. осіб, 23,7%) та Чехія (369,6 тис., 9%).
У Євростаті зазначають, що порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігалося у Польщі (+10 430; +1,1%), Чехії (+8 834; +2,4%) і Румунії (+4 250; +2,6%).
Водночас їхня кількість зменшилася у Люксембурзі (-470; -11,0%) та Франції (-470; -0,8%).
Крім того, починаючи з липня 2024 року Німеччина виключила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно залишили територію цієї країни.
“У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом, про яку повідомляє Німеччина, – на 236 925 (-17,6%)”, — йдеться у пресрелізі Євростату.
Станом на 31 липня понад 98% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України. Майже половину одержувачів становили дорослі жінки (45,3%), діти — майже третину (32,4%), дорослі чоловіки — 22,4% від загальної кількості.