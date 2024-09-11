Станом на 31 липня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали понад 4,1 мільйона українців, які виїхали через російське вторгнення. Наприкінці червня ця цифра становила 4,3 мільйона.

Такі дані оприлюднив Євростат.

Зазначається, що станом на кінець липня країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість отримувачів статусу тимчасового захисту з України, були Німеччина (1,1 млн осіб, 26,9% від загальної кількості держав), Польща (976,2 тис. осіб, 23,7%) та Чехія (369,6 тис., 9%).

У Євростаті зазначають, що порівняно з кінцем червня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігалося у Польщі (+10 430; +1,1%), Чехії (+8 834; +2,4%) і Румунії (+4 250; +2,6%).

Водночас їхня кількість зменшилася у Люксембурзі (-470; -11,0%) та Франції (-470; -0,8%).

Крім того, починаючи з липня 2024 року Німеччина виключила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно залишили територію цієї країни.

“У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом, про яку повідомляє Німеччина, – на 236 925 (-17,6%)”, — йдеться у пресрелізі Євростату.

Станом на 31 липня понад 98% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України. Майже половину одержувачів становили дорослі жінки (45,3%), діти — майже третину (32,4%), дорослі чоловіки — 22,4% від загальної кількості.