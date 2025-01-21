Про це повідомила пресслужба Ізюмської громади.
“У період з березня по 10 вересня 2022 року наше місто Ізюм перебувало під окупацією. У цей страшний час збройні формування РФ вчиняли жахливі злочини: вбивства, катування та масові поховання місцевих жителів. Одним із таких місць стала лісосмуга поблизу кладовища на вулиці Шекспіра у м. Ізюмі”, — йдеться у повідомленні.
Відсутність інформації про родичів або знайомих загиблих ускладнює процес ідентифікації.
Тіла попередньо записані як “невідома жінка” або “невідомий чоловік”, і тому завершити судово-медичні експертизи наразі неможливо.
Пресслужба звернулася до місцевих жителів із проханням допомогти в пошуку родичів загиблих або надати будь-які відомості, що можуть допомогти у процесі ідентифікації.
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