Станом на січень 2025 року тіла 22 людей, знайдених у масовому похованні в Ізюмі Харківської області, досі не ідентифіковані.

Про це повідомила пресслужба Ізюмської громади.

“У період з березня по 10 вересня 2022 року наше місто Ізюм перебувало під окупацією. У цей страшний час збройні формування РФ вчиняли жахливі злочини: вбивства, катування та масові поховання місцевих жителів. Одним із таких місць стала лісосмуга поблизу кладовища на вулиці Шекспіра у м. Ізюмі”, — йдеться у повідомленні.

Відсутність інформації про родичів або знайомих загиблих ускладнює процес ідентифікації.

Тіла попередньо записані як “невідома жінка” або “невідомий чоловік”, і тому завершити судово-медичні експертизи наразі неможливо.

Пресслужба звернулася до місцевих жителів із проханням допомогти в пошуку родичів загиблих або надати будь-які відомості, що можуть допомогти у процесі ідентифікації.