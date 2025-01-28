Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 16:20. Як з’ясували слідчі, між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами виник конфлікт, під час якого один з учасників стріляв у бік літнього чоловіка з, ймовірно, травматичної зброї.
Після інциденту стрілець зник з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці. Постраждалого було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та наряди поліції.
- У супермаркеті Івано-Франківська продали пончик з патроном
- На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей
- У Києві сталася стрілянина в готелі, загинула людина, є поранені