В одному з кафе в центрі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої поранено чоловіка. Його було госпіталізовано.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 16:20. Як з’ясували слідчі, між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами виник конфлікт, під час якого один з учасників стріляв у бік літнього чоловіка з, ймовірно, травматичної зброї.

Після інциденту стрілець зник з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці. Постраждалого було госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та наряди поліції.