У штаті Каліфорнія, США, спалахнула нова масштабна пожежа, спричинена сильними вітрами. Вогонь охопив площу у 38 квадратних кілометрів. Влада розпочала евакуацію: понад 30 тисяч людей уже залишили свої домівки, ще 23 тисячі — чекають на евакуацію.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що пожежа почалась в ніч на 23 січня, одразу після того, як служби з надзвичайних ситуацій локалізували інший осередок пожежі, що виник днем раніше, 22 січня.

Ситуація з пожежами в Каліфорнії залишається надзвичайно небезпечною. З моменту початку пожеж 7 січня загинуло 28 осіб, а близько 15 тисяч будівель були зруйновані або пошкоджені.

Нагадаємо, унаслідок пожеж у Лос-Анджелесі особливого удару зазнав район Pacific Palisades, розташований між Санта-Монікою та Малібу, де мешкають багато знаменитостей.