Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що пожежа почалась в ніч на 23 січня, одразу після того, як служби з надзвичайних ситуацій локалізували інший осередок пожежі, що виник днем раніше, 22 січня.
Ситуація з пожежами в Каліфорнії залишається надзвичайно небезпечною. З моменту початку пожеж 7 січня загинуло 28 осіб, а близько 15 тисяч будівель були зруйновані або пошкоджені.
Нагадаємо, унаслідок пожеж у Лос-Анджелесі особливого удару зазнав район Pacific Palisades, розташований між Санта-Монікою та Малібу, де мешкають багато знаменитостей.
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