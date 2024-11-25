Сьогодні вночі, 25 листопада, безпілотники атакували військовий завод "Тайфун" у російському місті Калуга. Завод є частиною російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За інформацією Коваленка, завод “Тайфун” спеціалізується на виробництві систем зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання.

Підприємство також виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, які встановлюються на бойову техніку, а також деталі для систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів.

Окрім цього, завод займається обслуговуванням і модернізацією техніки, що перебуває на озброєнні російських військ, і виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання для інтеграції різних військових систем.