Під час ночі на 15 березня нафтохімічний завод "Перший Завод" у Калузькій області РФ був атакований "невідомим безпілотником".

Декілька українських ЗМІ повідомили, що цю атаку вважають спеціальною операцією ГУР МО. Проте ГУР офіційних коментарів на це не давало, тож поки ця інформаця не достовірна.

Згідно з повідомленням російського Telegram-каналу ASTRA, три безпілотники направилися у нафтохімічний завод “Перший Завод” у селищі Полотняний завод та влучили в нафтопереробне обладнання, спричинивши пожежу. За даними каналу, обладнання отримало пошкодження, проте ніхто не постраждав.

Раніше, губернатор Калузької області Роман Бусаргін повідомив, що, за його словами, в регіоні було збито чотири безпілотники, проте ні про які постраждалі особи чи руйнування інфраструктури не повідомлялося.

Російські медіаресурси наводять іншу інформацію, стверджуючи, що насправді був збитий лише один безпілотник, а три із них влучили у Калузький нафтохімічний завод.