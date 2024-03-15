Декілька українських ЗМІ повідомили, що цю атаку вважають спеціальною операцією ГУР МО. Проте ГУР офіційних коментарів на це не давало, тож поки ця інформаця не достовірна.
Згідно з повідомленням російського Telegram-каналу ASTRA, три безпілотники направилися у нафтохімічний завод “Перший Завод” у селищі Полотняний завод та влучили в нафтопереробне обладнання, спричинивши пожежу. За даними каналу, обладнання отримало пошкодження, проте ніхто не постраждав.
Раніше, губернатор Калузької області Роман Бусаргін повідомив, що, за його словами, в регіоні було збито чотири безпілотники, проте ні про які постраждалі особи чи руйнування інфраструктури не повідомлялося.
Російські медіаресурси наводять іншу інформацію, стверджуючи, що насправді був збитий лише один безпілотник, а три із них влучили у Калузький нафтохімічний завод.