У Монреалі, Канада, 30-31 жовтня відбудеться конференція з питань Формули миру. На ній обговорюватимуть дорожню карту щодо повернення військовополонених, незаконно затриманих цивільних та депортованих Росією українських дітей.

Про це повідомила радниця голови Офісу Президента України Дарія Зарівна.

За її словами, була презентована Біла книга — документ, що містить план дій з реінтеграції дітей, розроблений на основі міжнародних стандартів та досвіду таких країн, як Руанда, Сьєрра-Леоне та Аргентина.

Документ є частиною комплексної стратегії України з повернення дітей та фундаментом для розробки подальших планів та механізмів для реінтеграції депортованих та примусово переміщених дітей.

“Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій”, — розповіла Зарівна.

Мета конференції — розробка дорожньої карти з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.