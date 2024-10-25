Про це повідомила радниця голови Офісу Президента України Дарія Зарівна.
За її словами, була презентована Біла книга — документ, що містить план дій з реінтеграції дітей, розроблений на основі міжнародних стандартів та досвіду таких країн, як Руанда, Сьєрра-Леоне та Аргентина.
Документ є частиною комплексної стратегії України з повернення дітей та фундаментом для розробки подальших планів та механізмів для реінтеграції депортованих та примусово переміщених дітей.
“Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій”, — розповіла Зарівна.
Мета конференції — розробка дорожньої карти з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.
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