У Катар повідомили, що досягнуто домовленості про обмін тринадцятьох дітей між Україною та Росією.

Про це пише французьке видання Le Monde.

“Дев’ять неповнолітніх і один дорослий возз’єднаються зі своїми сім’ями в Україні”, — заявив катарський чиновник.

Він уточнив, що четверо неповнолітніх (від 2 до 7 років) возз’єднаються зі своїми сім’ями в Росії.

Вік дев’ятьох дітей, які повернуться в Україну, від 12 до 17 років. Дітям, які поїдуть до РФ, від 2 до 7 років.

“Всі вони будуть прийняті в посольстві Катару в Москві перед тим, як возз’єднатися зі своїми сім’ями”, — йдеться у матеріалі.

Журналісти також нагадали, що Катар є посередником у питаннях повернення та обміну дітьми між Україною та Росією з липня 2023 року. Ця держава також допомагала репатріювати українських дітей, перевезених до Росії та на окупованій Росією українській території, з початку вторгнення в лютому 2022 року.