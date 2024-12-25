Про це повідомляє Tengrinews.

“Поблизу Актау розбився літак, який, імовірно, летів із Баку до Грозного”, – йдеться у повідомленні.

На момент трагедії на борту перебували 5 членів екіпажу та 67 пасажирів. За словами міністерки охорони здоров’я Казахстану Акмарал Альназарової, у катастрофі вижило дванадцять осіб.

“На місце аварії прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. Попередньо повідомляється, що є ті, хто вижив”, – додали у Tengrinews.

Медіа припускають, що літак не отримав дозволу на посадку в Грозному через густий туман. Після цього він спрямувався до Махачкали, а згодом – до Актау.

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