Поблизу міста Актау сталася авіакатастрофа літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс зі столиці Азербайджану до Грозного. На борту перебували до 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Про це повідомляє Tengrinews.

“Поблизу Актау розбився літак, який, імовірно, летів із Баку до Грозного”, – йдеться у повідомленні.

На момент трагедії на борту перебували 5 членів екіпажу та 67 пасажирів. За словами міністерки охорони здоров’я Казахстану Акмарал Альназарової, у катастрофі вижило дванадцять осіб.

“На місце аварії прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. Попередньо повідомляється, що є ті, хто вижив”, – додали у Tengrinews.

Медіа припускають, що літак не отримав дозволу на посадку в Грозному через густий туман. Після цього він спрямувався до Махачкали, а згодом – до Актау.