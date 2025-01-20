У Казані зафіксовано атаку безпілотників на авіазавод імені С. П. Горбунова, який виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-22М3.

Про це повідомляє Astra та керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За попередніми даними, один із дронів влучив у порожній резервуар на території заводу, що спричинило пожежу. У зв’язку з інцидентом введено обмеження на польоти в аеропортах Нижньокамська, Казані та Іжевська.

Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова є філією ПАТ “Туполєв” і одним із найбільших підприємств авіапромисловості Росії. Завод, заснований у 1932 році, спеціалізується на виробництві стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-22М3.

Ця техніка активно використовується російськими ВПС у війні проти України.

Ще одним важливим підприємством є Казанський вертолітний завод, який займається виготовленням вертольотів як для військових, так і для цивільного використання.

За словами Коваленка, також у місті працює Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, таких як “Калібр” та “Іскандер”.