Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
“Під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина РФ, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі”, — йдеться у повідомленні.
Згідно зі слідством, з 2015 по 2023 роки керівниця МСЕК задекларувала дохід лише на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Для приховування незаконних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири.
У 2023 році вона та її син отримали 2-гу групу інвалідності, що дозволило їм отримувати додаткові пільги та соціальні виплати від держави.
Наразі вирішується питання про повідомлення чиновниці про підозру та обрання запобіжного заходу.
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