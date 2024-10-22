В очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина було проведено обшуки, у результаті яких вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів. Окрім того, у сина знайшли паспорт громадянина РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина РФ, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі”, — йдеться у повідомленні.

Згідно зі слідством, з 2015 по 2023 роки керівниця МСЕК задекларувала дохід лише на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Для приховування незаконних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири.

У 2023 році вона та її син отримали 2-гу групу інвалідності, що дозволило їм отримувати додаткові пільги та соціальні виплати від держави.

Наразі вирішується питання про повідомлення чиновниці про підозру та обрання запобіжного заходу.