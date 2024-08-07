Палестинське угруповання ХАМАС у вівторок, 6 серпня, призначило Яхью Сінварановим главою політбюро організації. Він замінить Ісмаїла Ханію, якого нещодавно вбили в Тегерані.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що з 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа, а тепер очолить політичне крило угруповання. Вважається, що нині він у Секторі Гази, хоча його поточне місцеперебування невідоме.

61-річний Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії. Він відкидає будь-яке примирення з Ізраїлем.

Сінвар був обраний радою ХАМАСу з 50 осіб. Наразі він є найвпливовішою фігурою в організації, вважають експерти.

ЦАХАЛ у лютому опублікував відео, зняте 10 жовтня, на якому, як стверджується, видно, як він проходить тунелем у Газі з кількома членами своєї родини.

“Полювання на Сінвара не припиниться, доки ми не зловимо його, живим чи мертвим”, — сказав речник ЦАХАЛ Деніел Хагарі на пресконференції після оприлюднення кадру.