Про це рішення за підсумками засідання Ради оборони області повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загалом в прикордонних громадах залишились 113 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З Вовчанської громади за власним бажанням виїхали дев’ять дітей з опікунами.
Також під час засідання його учасники обговорили ситуацію на фронті, зокрема і на Вовчанському напрямку, і мобілізацію. Синєгубов наголосив, що на Харківщині тримають динаміку показників.
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