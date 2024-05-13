У прикордонних громадах Купʼянського, Ізюмського та Богодухівського рійонів Харківської області оголошено примусову евакуацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це рішення за підсумками засідання Ради оборони області повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом в прикордонних громадах залишились 113 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З Вовчанської громади за власним бажанням виїхали дев’ять дітей з опікунами.

Також під час засідання його учасники обговорили ситуацію на фронті, зокрема і на Вовчанському напрямку, і мобілізацію. Синєгубов наголосив, що на Харківщині тримають динаміку показників.