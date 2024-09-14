Вночі російські війська здійснили авіаудари керованими бомбами по Харкову та Золочеву.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у дописі на Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з його повідомленням, о 04:47 у Холодногірському районі Харкова зафіксовано вибух КАБ на будмайданчику житлового комплексу, проте постраждалих не було, оскільки удар припав у землю.

У Золочеві через авіаудар було пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі будівлі та три автомобілі.

У Куп’янську внаслідок атаки FPV-дроном травм зазнала 30-річна жінка, а обстріл з РСЗВ призвів до пошкодження приватної власності. Також місто постраждало від ракетного удару “Іскандер”, який зруйнував хлібзавод і травмував 64-річного чоловіка.

У селі Новоосинове внаслідок обстрілу виникла пожежа, постраждав 65-річний місцевий житель. У Дворічній також є постраждалий.

Пожежі також зафіксовані у Лісному Харківського району та Боровій Ізюмського району, де через обстріли горіла лісова підстилка та суха трава. Постраждав 67-річний чоловік.