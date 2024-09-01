Під час навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил сталася катастрофа вертольота Мі-2, що призвела до загибелі двох осіб.

Про це повідомив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

“В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув. На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України”, — йдеться у повідомеленні.

Керівництво університету запевнило, що командування навчального закладу та військової частини активно сприяє проведенню детального розслідування для з’ясування причин авіаційного інциденту. Водночас у закладі закликали утриматися від висловлювань та припущень до завершення розслідування.

Нагадаємо, що 27 липня під час навчального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.