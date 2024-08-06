Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
“Станом на сьогодні відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким”, — зазначив президент.
Він запевнив, що для рятувальної операції залучили усі необхідні сили.
Також, як додав глава держави, Росія отримає відповідь, а її терор буде неминуче покараний.
- Удар по центру Харкова: відомо про 8 постраждалих, серед них немовля
- На Харківському напрямку напружена ситуація, йдуть бої поблизу Вовчанська
- На Харківському напрямку російська армія залучила добровольців з Єгипту