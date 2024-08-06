Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Станом на сьогодні відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким”, зазначив президент.

Він запевнив, що для рятувальної операції залучили усі необхідні сили.

Також, як додав глава держави, Росія отримає відповідь, а її терор буде неминуче покараний.