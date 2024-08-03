У п'ятницю, 2 серпня, у Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які, ймовірно причетні до підпалу автівки військовослужбовця Збройних сил України. Виявилось, що підозрювані налагодили співпрацю зі співробітником російської спецслужби, який й дав завдання підпалити автомобіль українського військового.

Про це повідомила патрульна поліція України.

За інформацією правоохоронців, близько 02:00 до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Під час обстеження прилеглої території, патрульні виявили двох чоловіків, які намагалися втекти. Одного з них поліція затримала майже одразу, попри спробу втекти.

Під час перевірки у нього виявили в рюкзаку легкозаймисті речовини. Крім того, у телефоні затриманого інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Згодом неподалік затримали й іншого чоловіка, ймовірно, причетного до підпалу. Двох підозрюваних передали слідчо-оперативній групі.

За даними Харківської облпрокуратури, чоловіки, бажаючи трохи заробити, через Telegram налагодили контакт зі співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Підозрюваним за скоєне загрожує до десяти років позбавлення волі.