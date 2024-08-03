Про це повідомила патрульна поліція України.
За інформацією правоохоронців, близько 02:00 до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Під час обстеження прилеглої території, патрульні виявили двох чоловіків, які намагалися втекти. Одного з них поліція затримала майже одразу, попри спробу втекти.
Під час перевірки у нього виявили в рюкзаку легкозаймисті речовини. Крім того, у телефоні затриманого інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Згодом неподалік затримали й іншого чоловіка, ймовірно, причетного до підпалу. Двох підозрюваних передали слідчо-оперативній групі.
За даними Харківської облпрокуратури, чоловіки, бажаючи трохи заробити, через Telegram налагодили контакт зі співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
Підозрюваним за скоєне загрожує до десяти років позбавлення волі.
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