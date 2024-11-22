22 листопада у Харкові головну новорічну ялинку міста встановили на станції метро "Університет".

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Центральний парк Харкова”.

Зазначається, що роботи виконувалися у нічний час. Технічні фахівці спільно з працівниками метрополітену підключили святкову ілюмінацію та перевірили декор.

“Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки”, – зазначили у повідомленні.

За словами представників підприємства, у найближчі дні біля ялинки планують створити додаткові тематичні інсталяції, щоб надати святкової атмосфери харківʼянам і гостям міста, які користуються метро.