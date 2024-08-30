Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, у своєму Telegram.

“На жаль, кількість загиблих зросла до пʼяти людей”, – йдеться у дописі.

За даними обласної військової адміністрації, російські війська завдали ударів по п’яти локаціях.

Зокрема, в Індустріальному районі влучили в 12-поверховий будинок, пошкоджено 5 автомобілів, троє людей загинули. В іншому місці загинула дитина, а четверо людей отримали поранення. У центральній частині міста сталося влучання в землю, що спричинило загоряння трави. У Слобідському районі було уражено складську будівлю, де постраждали двоє людей, і приватні будинки, де поранено шістьох.

За словами начальника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, попередньо встановлено, що російські війська здійснили удар з населеного пункту Дубове в Бєлгородській області, розташованого за 25 кілометрів від українського кордону. Для удару ворог використав літак Су-34.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив, що росіяни випустили п’ять бомб УМПБ Д30, вагою 250 або 500 кілограмів. Остаточний висновок зроблять експерти після дослідження уламків.