У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Вона не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика, що призвело до смерті жінки.

Про це повідомляє поліція Харківської області у Telegram-каналі.

За даними слідства, клієнтка 16 березня прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Ця процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії й належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

Камери зафіксували, що косметологиня на скарги пацієнтки про погане почуття не звернула уваги та продовжила введення препарату, а потім вийшла з кабінету, залишивши потерпілу в безпорадному стані без особистого нагляду приблизно на 15 хвилин.

“Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити процедуру. Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів”, — йдеться у повідомленні поліції.

33-річній косметологині повідомили про підозру у скоєнні вбивства через необережність. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.