Про це повідомила ДСНС.
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару по цивільному підприємству.
“Сьогодні вночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа площею 2000 м кв. у виробничо-складській будівлі”, — йдеться в дописі.
О 01:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 45 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
За попередніми даними постраждалих немає.
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