Про це повідомила ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару по цивільному підприємству.

“Сьогодні вночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа площею 2000 м кв. у виробничо-складській будівлі”, — йдеться в дописі.