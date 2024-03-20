Про це повідомляє Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
“На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без весті. Їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих“, – зазначає міський голова Харкова.
Він також додає, що пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі.
Пошуково-рятувальна операція триває.
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