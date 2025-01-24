Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про перший “приліт” у Основʼянському районі, підкресливши, що деталі інциденту ще з’ясовуються. Він закликав мешканців бути обережними через присутність ворожих безпілотників у небі над містом.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив інформацію про вибух, зазначивши, що наразі немає відомостей про постраждалих. Він також попередив, що в небі все ще фіксуються ворожі дрони.
На даний момент тривога оголошена в трьох областях України — Харківській, Сумській та Чернігівській, оскільки загроза атак дронів існує і для цих регіонів. Ситуація залишається напруженою, і місцева влада закликає населення дотримуватись обережності.
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