Кожен з загиблих мав за плечима чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі.

Сьогодні у Харкові попрощалися з трьома рятувальниками, яких вбила Росія внаслідок удару ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Загиблі рятувальники працювали у 6-й Державній пожежно-рятувальній частині 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області.

“Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ДСНС загинули внаслідок прицільного повторного удару безпілотником-камікадзе в той час, як вони рятували людей.

“Хлопці до останнього подиху були віддані своєму покликанню і загинули як герої. Кожен з них мав за плечима чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі. У кожного були діти, дружини, батьки”,— додають у пресслужбі ДСНС.