У ніч на 28 січня Харків зазнав удару російського безпілотника.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок влучання в Новобаварському районі спалахнула масштабна пожежа.

“Маємо приліт у місті. Попередньо – Холодногірський район. На місці пожежа. Деталі уточнюються,” — написав Терехов у Telegram. Пізніше він додав: “За уточненою інформацією – удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби.”

За словами директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, внаслідок влучання безпілотника типу “Шахед” спалахнула пожежа площею близько 1500 кв. м.

“Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі. Пошкоджено газогін, який використовувався на підприємстві для виробництва, через що пожежа набрала масштабів. Вогонь повністю знищив двоповерховий корпус підприємства, пошкоджено приміщення сусідніх підприємств та два авто,” — розповів Гладких.

Рятувальні роботи тривають. За попередніми даними, постраждалих немає, хоча зафіксовано двох осіб із гострою реакцією на стрес.

Станом на 03:30 гасіння пожежі продовжується, до робіт залучено понад 12 підрозділів ДСНС та техніка міської ради.