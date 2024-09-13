Харківська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків, обвинувачених в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, на замовлення та за попередньою змовою (ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2024 року в лісовому масиві Харкова двоє з обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою. Злочин був знятий на камеру телефона. Виконавці діяли на замовлення третього фігуранта, який організував вбивство через борговий конфлікт.

“33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ “Харківський слідчий ізолятор” та розказав йому про вбивство. Увʼязнений погодився взяти участь у злочині “дистанційно”. Він допоміг товаришу на свободі та підшукував йому “напарника” — 42-річного мешканця с. Мурафа”, — повідомили у прокуратурі.