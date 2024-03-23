Про це зранку 23 березня повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Водночас досі без світла залишаються до 275 тисяч абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати цілодобово над ліквідацією наслідків обстрілів, підкреслив Синєгубов.
Після російського масованого обстрілу зранку 22 березня Харків фактично повністю був знеструмлений — там росіяни намагалися уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто. В «Укренерго» запевняли, що відновлювальні роботи триватимуть цілодобово, поки всім споживачам не буде повернуте енергопостачання.
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