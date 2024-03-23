Протягом доби по місту Харкову та Харківській області вдалося під'єднати до електроживлення понад 440 тисяч абонентів.

Про це зранку 23 березня повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Водночас досі без світла залишаються до 275 тисяч абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати цілодобово над ліквідацією наслідків обстрілів, підкреслив Синєгубов.

Після російського масованого обстрілу зранку 22 березня Харків фактично повністю був знеструмлений — там росіяни намагалися уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто. В «Укренерго» запевняли, що відновлювальні роботи триватимуть цілодобово, поки всім споживачам не буде повернуте енергопостачання.