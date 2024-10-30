Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові вченого-викладача одного з місцевих вищих навчальних закладів, який на замовлення Російської Федерації здійснював розрахунки та розробляв необхідні креслення для удосконалення російських дронів-камікадзе й установок для їх запуску.

Про це повідомляє Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора.

Служба безпеки України затримала у Харкові 72-річного вченого, який працював на російський військово-промисловий комплекс і передавав розробки для вдосконалення дронів-камікадзе «Шахед».

За даними слідства, харків’янин, інженер-механік, створював креслення і проводив розрахунки для модернізації двигунів та катапультних установок, передаючи технології своєму знайомому — директору російського заводу, що виробляє комплектуючі для безпілотників.

“Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює з підсанкційною компанією рф, яка займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед», що маркуються в РФ під назвою «Герань-2»,” – зазначають у повідомленні.

Для передачі інформації підозрюваний використовував електронну пошту та месенджер, маскуючи діяльність під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Слідство також встановило, що до співпраці він залучив свого колишнього студента, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії й наразі працює у московському університеті, займаючись розробкою дронів для армії окупантів.

“Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами діяльності на користь РФ”, – заявила Служба безпеки.

Затриманому висунули підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.