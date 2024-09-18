У Харкові відновлює свою діяльність друкарня «Фактор-Друк», зруйнована російським ракетним обстрілом 23 травня.

Про це йдеться в сюжеті «Радіо Свобода».

Як зазначає видання, наразі друкарня активно друкує підручники для нового навчального року та набирає нових працівників.

Після ракетного удару вже завершили розбір завалів, частково відремонтували приміщення та встановили нове обладнання.

«Основне влучання було в палітурний цех, який був знищений. Проте зараз вже проведено демонтажні й монтажні роботи. Вже відновлено дах, стелю, стіни. Нових співробітників допомагали вчити колеги з інших друкарень. Вони взяли наших учнів, вони їх вивчили, постажували, а потім повернули нам», — розповіла генеральна директорка «Фактор-Друк» Тетяна Гринюк.

Друкарня ще не може повноцінно працювати в режимі повного циклу, як до обстрілу — від проєкту до готової обкладинки. Тому після друку книжки передають на інші підприємства для виготовлення обкладинок і подальшої доставки до шкіл та магазинів.

«Зараз основне, що ми можемо, — це друкувати. Ми друкували “Історію України”, “Всесвітню історію”, “Фізику”, “Мистецтво”, взагалі багато підручників. До цього був 7 клас, а зараз ми друкуємо 1–2 клас», – повідомила Тетяна Гринюк.

За підрахунками друкарні, збитки вже перевищують 10 мільйонів євро, і сума може зрости.

Знищене під час обстрілу обладнання не планують викидати — його мають намір використати для створення меморіалу на честь загиблих працівників.

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали удару по друкарні видавництва Vivat «Фактор-Друк». Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення. Наступного дня правоохоронці встановили особи всіх загиблих.