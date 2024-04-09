Ввечері 8 квітня чоловік збив автівкою двох пішоходів і втік із місця ДТП

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“8 квітня близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Москалівській. Невстановлений водій Audi збив пішоходів та скрився. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річний товариш був госпіталізований до лікарні“, – зазначається у повідомленні.

Менш ніж за годину патрульні поліцейські виявили біля житлового будинку розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків і встановили чоловіка, який скоїв наїзд. Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч.3 ст. 286-1.