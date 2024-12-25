У Харкові на території приватного подвір'я виявили ворожу ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, снаряд впав на землю, проте вибуху не сталося. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Олег Синєгубов зазначив, на місці працювали вибухотехніки, які займалися знешкодженням ракети.

“Снаряд впав на територію приватного подвір’я. Постраждалих немає. Вибухотехніки працюють над знешкодженням”, — зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. У Харкові сталося понад 13 вибухів, що призвело до зникнення опалення та водопостачання, але електропостачання залишилося стабільним.

Теплопостачання в Харкові поступово відновлюється, але ще близько 300 тисяч мешканців області залишаються без тепла у 1171 будинку.

Також у місті введено віялові відключення електрики — одночасно без світла перебувають до 15% споживачів.