У Харкові правоохоронці ліквідували агентурну мережу, що співпрацювала з російськими спецслужбами. Серед затриманих — двоє ексспівробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут" та дружина одного з них.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані передавали російській спецслужбі дані про місця розташування українських військових і техніки у Харкові. Інформацію вони надсилали через месенджери, що використовувалося ворогом для атак по українських позиціях, дестабілізації ситуації в місті та послаблення його оборони.

Також зловмисники облаштовували сховища з бойовими гранатами в лісосмузі поблизу Харкова, які могли використовувати диверсійно-розвідувальні групи РФ у разі прориву до міста.

Під час обшуків у помешканні одного з ексберкутівців правоохоронці виявили схрон із гранатами.Йому додатково інкримінують придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв та речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі підозрюваних взято під варту без права внесення застави.