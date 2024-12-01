За минулий місяць у Харкові кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161, що трохи менше, ніж у жовтні. Разом з тим, ворожі обстріли призвели до отримання травм у 166 цивільних, серед них одна дитина. Ще одна людина внаслідок російських атак загинула.

Про це повідомила Харківська міська рада у Telegram-каналі.

“Ситуація з обстрілами у Харкові в листопаді залишається напруженою, проте є певні позитивні зміни порівняно з попереднім місяцем. Кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161 (проти 196 у жовтні), а реальних загроз було зафіксовано 36”, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у Харківській міськраді зауважили, що ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння проти населення та інфраструктури.

“У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї. Що свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення. На жаль, протягом листопада постраждало 166 людей, серед них одна дитина. Ще одна людина загинула”, – зазначають в міськраді.