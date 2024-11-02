Статистику за жовтень, яка показує масштаби руйнувань у місті та хід відновлювальних робіт, оприлюднив харківський міський голова Ігор Терехов.

“Ці дані збираються з початку війни, але цього разу ми вперше їх оприлюднюємо, аби і харків’яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову”, — зазначив він.