Статистику за жовтень, яка показує масштаби руйнувань у місті та хід відновлювальних робіт, оприлюднив харківський міський голова Ігор Терехов.
“Ці дані збираються з початку війни, але цього разу ми вперше їх оприлюднюємо, аби і харків’яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову”, — зазначив він.
Терехов зауважив, що на ліквідацію наслідків кожного обстрілу залучалося понад 450 спеціалістів комунальних служб і до 50 одиниць спецтехніки.
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