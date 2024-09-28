Про злочин розповіла одна із жертв, яка виїхала за кордон.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За її інформацією, вчитель фізкультури знущався над дітьми протягом кількох років в декількох навчальних закладах Харкова. Дітям на момент скоєння злочину було 11, 12 та 13 років. Про злочин розповів один із хлопців, який виїхав за кордон та там повідомив відповідні органи.

У ході оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники встановили ще двох потерпілих від дій викладача учнів іншого навчального закладу.

За даними слідства, події відбувались у період з 2018 по 2021 рік. Вчитель фізкультури розбещував дітей та зґвалтував одного з трьох потерпілих.

Затриманий — 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад десять років працював вчителем.

Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.